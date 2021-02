Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Heftige Rauferei mit reichlich Alkohol 1.2.21, 20.30 Uhr

Rottweil (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Omsdorfer Hang musste Polizei und Rettungsdienst am Montagabend ausrücken. Dort prügelte ein stark alkoholisierter 30-Jähriger auf zwei 57 und 60 Jahre alte Männer zeitweise auch mit einem Stuhl ein, wodurch diese leicht verletzt wurden und vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der Aggressor, den die Polizei schließlich in Gewahrsam nahm, beleidigte zudem eine eingesetzte Beamtin und leiste erheblichen Widerstand, so dass Handschellen angelegt werden mussten. Alle an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, auch eine Zeugin, waren erheblich alkoholisiert. Der 30-Jährige, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

