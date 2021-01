Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Metzgerei

Insheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 13.01.2021, brachen bislang Unbekannte in eine Metzgerei in der Hauptstraße in Insheim ein. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster und anschließend Türen im Inneren des Gebäudes auf. Entwendet wurden mehrere hundert Euro Bargeld und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de.

