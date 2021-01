Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Rollerfahrer leicht verletzt

Maikammer (ots)

Weil ein 52 Jahre alter Autofahrer beim Befahren des Kreisverkehrs einen 71 Jahre alten, vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer übersah, kam es gestern Abend (14.01.2021, 17.30 Uhr) im Kreisel an der Aral-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Dabei erlitt der Zweiradfahrer am Ellenbogen sowie am Knie leichte Verletzungen. Der Roller wurde beschädigt. Die Polizei weist darauf hin: Fahrzeuge im Kreisel haben Vorfahrt. Während beim Befahren des Kreisels der Blinker nicht erforderlich ist, ist beim Verlassen des Kreisverkehrs der Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen.

