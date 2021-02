Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrer missachtet die Vorfahrt

Unfall (01.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 16 Uhr an der Einmündung Raiffeisenstraße / Werner-von-Siemens-Straße. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Raiffeisenstraße in Richtung Dürrheimer Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrers. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell