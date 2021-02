Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, B 33, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall beim Abbiegen (01.02.2021)

Radolfzell am Bodensee, B 33, Landkreis Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 22-jährige Autofahrerin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall, der an der Auffahrt zur Bundesstraße 33 an der Anschlussstelle Radolfzell passiert ist. Eine 57-jährige Autofahrerin war - von Radolfzell kommend - gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 220 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle nach links zur B 33 abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, dessen 22-jährige Fahrerin auf der L 220 in Richtung Radolfzell unterwegs war. Die beim Unfall leicht verletzte 22-Jährige musste mit den eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich im Anschluss um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell