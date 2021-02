Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Angebliche Firma lockt mit Gewinnen 1.2.21

Sulz (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon arglose Bürger mit verschiedenen Tricks zu überlisten, um an ihr Erspartes zu kommen. Wie letzte Woche auch, hat nun eine Frau mit ausländischem Akzent bei einem 83 Jahre alten Mann in einem Sulzer Stadtteil mehrfach angerufen und ihm einen Gewinn vorgegaukelt. Zum Schluss sogar hartnäckig in halbstündigem Abstand. Der rüstige Senior ließ sich aber nicht überlisten, weil er über derartige Betrugsversuche informiert war. Er notierte sich die englische Telefonnummer und informierte die Polizei. Diese stellte fest, dass diese Nummer schon mehrfach für Betrugsversuche verwendet wurde und kein Anschlussinhaber existiert. Die Polizei geht davon aus, dass es derzeit zu weiteren ähnlichen Anrufen im Umkreis kommt. Sie empfiehlt, sofort aufzulegen und keine persönlichen Details anzugeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell