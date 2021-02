Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/N, Lkrs. RW) Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft mehrfach an 1.2.21

Oberndorf (ots)

Gleich mehrmals hat ein angeblicher Mitarbeiter des Softwarekonzerns Microsoft am Montagmorgen bei einem Mann aus Oberndorf angerufen. Da dieser aber mit dem Konzern nicht zusammenarbeitete und hinter den Anrufen auch einen Betrugsversuch vermutete, brach er das Gespräch sofort ab und legte wieder auf. Nach zwei weiteren gleichen Anrufen mit unterschiedlichen Nummern vom offenbar selben Gesprächspartner hat er den Vorfall seinem Telefonanbieter gemeldet, die Rufnummern sperren lassen und die Polizei informiert. Die Polizei schließt nicht aus, dass in den nächsten Tagen auch andere auf diese Weise belästigt werden. So wie der Oberndorfer Mann auch gehandelt hat, empfiehlt sie bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen.

