POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall beim Einkaufen (01.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montag gegen 10 Uhr einen Unfall bei einem Einkaufsmarkt in der Schützenstraße verursacht. Eine 42-jährige Toyota-Fahrerin bog von einem Parkplatz auf die Schützenstraße, als sie mit einem Mitsubishi eines 58-Jährigen zusammenstieß, der in diesem Moment auf den Parkplatz fuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

