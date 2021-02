Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt

Polizei sucht Zeugen (01.02.2021)

Furtwangen (ots)

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr bis Montag 11 Uhr an einem vor dem Haus "Weiherstraße 46" geparkten Auto mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Täter zerkratzten an einem blauen BMW M5 die linke Seite, die Motorhaube und die Heckklappe. Dabei beschädigten sie den Decklack teilweise bis auf die Grundierung. Ausserdem entwendeten sie noch das BMW-Emblem. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Personen, die Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92948-0, zu melden.

