Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Landkreis Rottweil) Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge (26.01.-27.01.2021)

Lauterbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar in der Hauptstraße und in der Albert-Gold-Straße insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Sie schlugen die Scheiben ein und zerkratzten den Lack. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell