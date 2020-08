POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Garagenbrand in Edewecht+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Dienstag, dem 25.08.2020, gegen 22:10 Uhr wird über Notruf ein Garagenbrand in einer Wohnsiedlung im Ortskern von Edewecht gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt nicht feststeht ob sich noch Personen in dem dazugehörigen Einfamilienhaus aufhalten und ob das Feuer auf das Wohnhaus überzugreifen droht, werden mehreren Ortsfeuerwehren der Gemeinde Edewecht sowie der Rettungsdienst Ammerland und die Polizei Bad Zwischenahn alarmiert. Der freiwilligen Feuerwehr gelingt es den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen, so dass lediglich die Garage durch den Brand beschädigt wird. Personen werden glücklicherweise nicht verletzt und die Bewohner des betreffenden Einfamilienhauses können nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihr Haus zurückkehren. Als mögliche Brandursache ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Durch die Polizei wird ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet und der Brandort beschlagnahmt.

