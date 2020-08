Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Containerbrand in Rastede, OT Liethe

Am 25.08.2020 gerät gegen 09:20 Uhr in Rastede-Liethe in der Lagerhalle eines chemieverarbeitenden Unternehmens ein mit entsprechenden Abfällen gefüllter Container aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Der Brand kann durch die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Rastede schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand wurde auch die Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

