POL-KN: (Konstanz) Mann versucht durch Bedrohung behandelt zu werden (01.02.2021)

Konstanz (ots)

Starke Zahnschmerzen verleiteten am heutigen Morgen gegen 07.00 Uhr einen 40-jährigen Mann dazu, einen 20-jährigen Angestellten in einer Arztpraxis mit dem Messer zu bedrohen, nachdem dieser ihn an die Notaufnahme verwiesen hatte. Der Mann war in die noch geschlossene Praxis eingelassen worden und man erklärte ihm, dass das von ihm verlangte Schmerzmittel nicht ausgehändigt werden könne. Daraufhin randalierte der 40-Jährige, zog ein Messer und bedrohte damit den 20-jährigen Angestellten. Als dieser flüchtete, verließ der 40-Jährige die Praxis. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Konstanz den Mann am Zähringerplatz festnehmen und für weitere Maßnahmen auf das Revier bringen.

