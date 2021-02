Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkrs. KN) Farbeimer und Ölkanister illegal entsorgt (31.01.2021)

Hohenfels (ots)

Unbekannte haben an der Kreisstraße 6176 zwischen Mindersdorf und Schwackenreute an dem angrenzenden Feldweg diverse Farbeimer und mehrere Ölkanister illegal entsorgt. Die Gegenstände konnten am Sonntagmittag aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen illegaler Müllentsorgung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich bei der Polizei Stockach, Tel.: 07771 9301-0, zu melden.

