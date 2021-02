Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Autofahrer übersieht Radfahrer (31.01.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Schwer verletzt musste ein 22-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag gegen 18.30 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Riedstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Bahnhof Wollmatingen und übersah auf Höhe des Kreisverkehrs den von links kommenden und bevorrechtigten, auf dem Radweg fahrenden 22-Jährigen. Beim Zusammenstoß mit dem Auto und dem anschließenden Sturz auf die Straße wurde der Radfahrer, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, am Kopf verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell