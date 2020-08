Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, übersah eine 30-jährige PKW-Fahrerin beim rückwärts Ausfahren aus einem Feldweg in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern ein vorbeifahrendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin feststellen. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort diesen Verdacht bestätigte, musste die Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes strafrechtliches Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell