Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bediendisplay eines E-Bikes entwendet

Steinfeld (ots)

Am Samstag, zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der alten Landstraße in Steinfeld den Einkauf einer Fahrradfahrerin aus und entwendete von dem ordnungsgemäß abgestellten und verschlossenen Pedelec das Bediendisplay. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 250 .- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell