Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Alkoholbedingt zu Fall kam ein 51 Jahre alter Radfahrer aus Landau im Bereich des Hauptbahnhofs. Dieser befuhr am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr die Maximilianstraße in Richtung des Hauptbahnhofs und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf gerade Strecke. Hierbei verletzte er sich leicht am rechten Knie. Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrradfahrer ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt werden, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Westring 23+25, 76829 Landau

Tel. 06341 287-0, pilandau@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell