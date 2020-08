Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Demonstrationen

Kandel (ots)

Das Versammlungsgeschehen am 08.08.2020 vor der Verbandsgemeindeverwaltung in Kandel verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. An der Versammlung des "Frauenbündnisses" nahmen ca. 60 Personen teil, auf Seiten des Bündnisses "Kandel gegen Rechts" waren in der Spitze etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort.

