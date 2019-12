Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zum Tötungsdelikt in Lünen - geänderte Erreichbarkeit der Staatsanwaltschaft

Dortmund (ots)

Wie mit der Meldung Nummer 1428 berichtet, ist am heutigen Freitagmorgen (6.12.) eine 53-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung in Lünen-Süd aufgefunden worden. In dem Zusammenhang haben sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben.

Auskünfte erteilt Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der 0172-3752758 - nicht mehr unter der zunächst angegebenen Festnetznummer.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4460988

