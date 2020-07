Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (248/2020) OHA-Kennzeichen in Neuhof gestohlen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ortsteil Neuhof, Brockenblickstraße Nacht zu Donnerstag, 9. Juli 2020

BAD SACHSA (jk) - Von einem in der Brockenblickstraße in Neuhof (Landkreis Göttingen) geparkten Seat Leon haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (09.07.20) das hintere Kennzeichen mitsamt Halterung abgerissen und gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

