Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Kontrolle eines provokanten Verkehrsteilnehmers (31.01.2021)

Singen (ots)

Provokant verhielt sich ein 23-jähriger Autofahrer, der am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr an einer zu diesem Zeitpunkt in einer Kontrolle befindlichen Streifenbesatzung mit seinem hochmotorisierten Mercedes-Benz AMG lautstark vorbeifuhr, indem er zunächst zurückschaltete, um dann stark zu beschleunigen. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Straße "Am Hohgarten" verhielt sich der 23-Jährige weiterhin äußerst provokant, filmte die Kontrolle mit seinem Handy und weigerte sich, den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten. Aufgrund des unkooperativen Verhaltens wurden dem jungen Mann Handschließen angelegt und das Smartphone beschlagnahmt. Zwischenzeitlich sammelten sich zahlreiche Passanten, die zumindest teilweise mit dem 23-Jährigen bekannt waren und mischten sich durch laute Rufe in die Kontrolle ein. Daraufhin forderte die Streife Verstärkung an. Kurz vor Kontrollende kam ein Familienangehöriger des jungen Mannes hinzu und echauffierte sich aggressiv und lautstark über die Kontrolle. Eine weitere Streife wurde informiert, um eine Eskalation zu verhindern, wodurch die Kontrolle schließlich beendet werden konnte.

Beim Verlassen der Kontrollörtlichkeit behinderte der 23-jährige durch ein Umparken seines Pkw die freie Weiterfahrt zweier Streifenfahrzeuge. Erst nach erneuter Ansprache gab der Mann den Weg für die Streifen frei. Er wird bei der Führerscheinstelle angezeigt und muss sich außerdem strafrechtlich wegen des Verdachts der Nötigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell