Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Kleingartenanlage - Diebstahl aus Schuppen - Unfallflucht - Mit fremden Fahrzeug verunfallt und geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl aus Schuppen

Mit brachialer Gewalt drang ein Unbekannter zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagnachmittag 16 Uhr, über die Schiebetüre in einen Schuppen im Bereich Lengenbach/Pfahläcker ein und entwendete daraus ein 4 in 1 Petrol Multi Tool, Matrix PGT4 im Wert von ca. 150 Euro.

Essingen-Dauerwang: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich Margarete-Steiff-Straße/B 29 fuhr am Donnerstagnachmittag ein 18-jähriger Ford-Lenker gegen 16.35 Uhr auf den Pkw eines 59-jährige Skoda-Lenkers auf, da er den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert.

Essingen-Dauerwang: Fahrlässige Brandstiftung

Eine unachtsam weggeworfene Zigarette von einem Mitarbeiter in einem Lagerraum eines Geschäftes in der Ferdinand-Porsche-Straße führte am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr dazu, dass mehrere Kartons mit LED-Röhren sich entzündeten. Das dadurch entstandene Feuer entzündete einen dahinterliegenden Querbalken. Der Brand wurde von einem Zeugen bemerkt und konnte gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Hüttlingen: Einbruch in Kleingartenanlage

Über das aufgehebelte Gartentor gelangte ein Unbekannter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag auf das Gelände eines Kleingartenvereins In den Eichen. Hier wurden von ihm 5 Gartenhütten aufgebrochen. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Lauchheim: Fahrbahnseite nicht eingehalten

Am Donnerstag kam es gegen 12.40 Uhr auf der L 1076 zu einem Verkehrsunfall, als eine 63-jährige Ford-Lenkerin, die ihre Fahrbahnseite nicht eingehalten hatte, mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Lkw-Lenker kollidierte. Der Sachschaden wird auf ca. 3800 Euro beziffert.

Bopfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein nicht genügend durch das Wegrollen gesicherter Pkw VW machte sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr in der Hauptstraße selbständig und rollte in die Außenbestuhlung einer Bäckerei-Filiale. Ob ein Schaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Rainau: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ein am Fahrbahnrand der Dorfstraße geparkter Pkw Daimler-Benz beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Ellwangen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Beim Befahren des Sebastiansgraben in Richtung Bahnhofstraße verlor ein 23-jährige Radfahrer die Kontrolle über sein Mountainbike, rutschte mit dem Vorderreifen vom Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagvormittag eine 23-jährige Daimler-Lenkerin, als sie gegen 11.40 Uhr auf der Baldungstraße in Richtung Vordere Schmiedgasse fahrend auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw eines Peugeot-Lenkers auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Heubach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim rückwärts ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 15 Uhr einen geparkten Pkw Daimler-Benz, der auf dem Parkplatz einer Firma In den Bachwiesen abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Aalen: Gegen Warnbake gefahren - Zeugen gesucht

Am Mittwoch um 13:15 Uhr fuhr eine 52-jährige Volvo Lenkerin auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße rückwärts gegen eine dortige Warnbake. Die Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus und begutachtete die Unfallstelle. Hierbei stellte sie fest, dass die Warnbake vermutlich durch den Anprall verbogen wurde und auch brach. Anscheinend wurde der Lenkerin jedoch durch einen Passanten mitgeteilt, dass die Warnbake bereits vor dem Anstoß beschädigt gewesen sei. Daraufhin verließ die 52-Jährige die Unfallstelle.

Die Polizei bittet nun den Passanten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Mit fremden Fahrzeug verunfallt und geflüchtet

Am Mittwochabend trafen sich drei Freunde in einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd und konsumierten die Nacht über Alkohol. In den frühen Morgenstunden legte sich der Wohnungsinhaber zum Schlafen. Daraufhin entwendete ein 23-jähriger Besucher die Fahrzeugschlüssel eines VW Golf und benutzte am frühen Donnerstagmorgen mit einem weiteren Kumpel das Fahrzeug des Wohnungsinhabers.

Bereits um 7 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd mitgeteilt, dass in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd ein VW Golf in rasanter Fahrweise unterwegs sei. Um 07:16 Uhr erfolgte ein neuerlicher Anruf, wonach es in der Pfitzerstraße zu einem Unfall gekommen sei, bei welchem ein VW Golf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch mit dem schwer beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle.

Dir Flucht vor der eintreffenden Polizei führte zunächst in die Königsturmstraße, wo von dem Fahrzeugführer mehrere Elemente einer dortigen Baustellenabsperrung umgefahren und beschädigt wurden.

Die weitere Fahrt führte dann von der Königsturmstraße in die Untere Zeiselbergstraße und über die Gutenbergstraße in die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Hier stoppte der Fahrzeugführer kurz und fuhr dann entgegen der Einbahnstraßenregelung in die Rappenstraße und anschließend in die Klarenbergstraße, wo er einen dort geparkten Motorroller erfasste und umwarf. Nachdem an einem Rad sich der Reifen von der Felge löste, stellte der 23-Jährige den total beschädigten PKW am rechten Fahrbahnrand ab und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß über einen Hinterhof. Der 23-jährige Fahrzeuglenker konnte wenige Stunden später an seiner Wohnanschrift in Schwäbisch Gmünd vorläufig festgenommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und Blutentnahmen durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

