Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ladendiebinnen mit Drogen erwischt

Rostock (ots)

Am 16. April 2020, gegen 14.30 Uhr ertappte ein Ladendetektiv eines Supermarkts in der Rostocker Südstadt zwei Freundinnen, wie sie in einem Rucksack alkoholische Getränke entwenden wollten.

Dabei bezahlten die 15 und 17 Jahre jungen Frauen einen Teil des Alkohols an der Kasse und den anderen Teil behielten sie im Rucksack, als sie den Kassenbereich in Richtung Ausgang passierten. Die hinzugezogene Polizei stellte die Personalien der Beiden fest. Die zwei Deutschen sind der Polizei bereits bekannt. Bei der Durchsuchung fand die Polizei neben der gestohlenen Ware auch Utensilien mit betäubungsmittelähnlichen Anhaftungen, die sogleich sichergestellt wurden.

Gegen beide Frauen wurden Strafanzeigen wegen des Diebstahls und Unterschlagung geringwertiger Sachen und wegen des Verstoßes Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

