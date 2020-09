Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200925-4: Betrunkene Autofahrerin verursachte Unfall und flüchtete - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag (24. September) hat eine 59-jährige Pulheimerin versucht einzuparken und hat dabei ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Gegen 13:00 Uhr fuhr die Unfallverursacherin auf einen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Venloer Straße. Während sie versuchte einzuparken, beschädigte sie ein geparktes Auto. Nach Zeugenangaben fuhr die 59-Jährige, nachdem ihr Parkversuch gescheitert war, davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und gab die Informationen an die Polizei weiter. An der Wohnanschrift der Fahrzeughalterin fanden die Beamten das Unfallfahrzeug auf und stellten einen Unfallschaden fest. Die Polizisten suchten auf Grund dessen das Gespräch mit der Halterin. Als sie klingelten, bemerkten sie die offenstehende Haustür. Die 59-Jährige schreckte durch das Klingeln auf und kam zur Haustür. Im Gespräch stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Dame fest. Eigenen Angaben zufolge hatte sie bereits Alkohol vor ihrem Fahrtantritt konsumiert. Der Vortest mit einem Atemalkoholgerät ergab einen Wert von 2,08 Promille. Eine Ärztin entnahm der 59-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Den Führerschein der Fahrerin stellten die Polizisten sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

