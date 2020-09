Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200925-2: Kartendienst lotste Einbrecher zum Tatort - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Hinweis einer Zeugin (38) nahm die Polizei in Tatortnähe einen 38 Jahre alten Mann fest, der in einen Rohbau eingebrochen war. In seinem Handy war ein Kartenausschnitt vom Tatort sichtbar.

Die Zeugin schreckte eigenen Angaben zufolge durch ungewöhnliche Geräusche in der Nacht zum Donnerstag (24. September) um 05:15 Uhr auf und ging der Sache auf den Grund. Mit Blick durch die Glaseinfassung ihrer sonst satinierten Hauseingangstür sah die 38-Jährige am gegenüberliegenden Rohbau einen weißen Lieferwagen, in den eine ihr gänzlich unbekannte Person einstieg und in Richtung Mozartstraße davonfuhr. Mit Verdacht des Einbruches wählte die Zeugin den Notruf 110 der Polizei.

Noch in Tatortnähe konnten Polizisten den Lieferwagen stoppen. Am Steuer saß ein 38-jähriger Mann, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik aufweisen konnte. Im Fahrzeug fanden die Beamten zahlreiche Baumaschinen. Den 38-Jährigen nahmen die Polizisten vorläufig fest, den Wagen stellten sie samt Ladung sicher.

Am Tatort stellten weitere Beamte eine zersplitterte Glasscheibe an einem Terrassentürflügel fest. Von dort führten deutlich sichtbare Schleifspuren zum Abstellort des zuvor von der Zeugin bemerkten Lieferwagen.

Dem Tatverdächtigen konnten im Laufe der andauernden Ermittlungen des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim drei weitere artgleiche Straftaten im Bereich Elsdorf nachgewiesen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln wird der 38-Jährige im Laufe heutigen Tages (Freitag) einem Haftrichter mit dem Ziel der Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt vorgeführt. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell