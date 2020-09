Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200924-3: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag (23. September) ist ein Lkw wegen eines blockierten Fahrstreifens in den Gegenverkehr gefahren und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Gegen 14:00 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem siebeneinhalb Tonner auf der Bundesstraße (B) 59 in Fahrtrichtung Köln. Der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Köln war durch ein Pannenfahrzeug und dessen Reparaturfahrzeug blockiert, so dass eine Weiterfahrt nur auf einem von zwei Fahrstreifen des Gegenverkehrs möglich war. Der 47-Jährige fuhr über eine durchgezogene Doppellinie und nutzte den linken Fahrstreifen des Gegenverkehrs, um an dem abgesicherten Pannenfahrzeug vorbeizufahren. Dabei kam ihm jedoch ein 21-jähriger Autofahrer entgegen. Nach Angaben der Unfallbeteiligten bremsten beide ihre Fahrzeuge ab, konnten einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Autofahrer prallte durch die Kollision gegen einen weiteren Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen parallel neben ihm fuhr. Der Autofahrer und zwei seiner Mitfahrerinnen (21/22) wurden durch den Unfall leicht verletzt und zu einer ambulanten Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Lkw-Fahrer und eine weitere Mitfahrerin (20) des 21-Jährigen blieben unverletzt. Der siebeneinhalb Tonner und der Wagen des 21-Jährigen wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die B 59 zwischen Landesstraße 183 und Venloer Straße bis etwa 17:30 Uhr vollständig gesperrt. (akl)

