Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200924-1: Seniorin nach Fahrradunfall schwerverletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei der gemeinsamen und regelmäßigen Heimfahrt zweier Seniorinnen fuhr eine 83-Jährige ungebremst gegen eine Mauer. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zwei Seniorinnen (78/83) traten nach gemeinsamen sportlichen Aktivitäten am Mittwochabend (23. September) gegen 20:40 Uhr wie gewohnt den Heimweg an und fuhren zunächst auf der Mittelstraße in Richtung der dortigen Bahnunterführung. Auf der Zufahrt dorthin befuhren beide den Weg, der ein Gefälle aufweist. Auf dieser Gefällstrecke verlor die 83-Jährige die Kontrolle über ihr Velo und fuhr ungebremst gegen eine Mauer. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass ein Notarzt die Erstversorgung vornehmen musste. Im Anschluss daran kam die Verletzte in ein Krankenhaus. Sie selbst konnte bisher noch nicht zum Sachverhalt befragt werden. (bm)

