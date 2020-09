Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200923-1: Unbekannter fuhr Radfahrer an - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Samstag (19. September) Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf der Brauweilerstraße in Königsdorf in Richtung Frechen. Am Kreisverkehr Aachener Straße/Brauweilerstraße erfasste ihn beim Überqueren der Straße ein unbekannter Autofahrer, der ebenfalls auf der Brauweilerstraße in Richtung Frechen unterwegs war. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer Schürfwunden. Nach dem Zusammenstoß stieg der Autofahrer aus und fragte nach der Handynummer des 18-Jährigen. Bevor er wieder losfuhr, versprach er dem Radfahrer, sich telefonisch bei ihm zwecks Schadensregulierung zu melden. Auf den Anruf des Autofahrers wartet der 18-Jährige jedoch bis heute. Aus dem Grund sucht das Verkehrskommissariat Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der unbekannte Autofahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Bei seinem Auto handelte es sich um ein kleines schwarzes Fahrzeug. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

