Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200921-6: Schwer verletzt nach Auffahrunfall - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Sonntag (20. September) ein vorausfahrendes Auto zu spät bemerkt. Der 62-jährige Motorradfahrer fuhr um 15:15 Uhr auf der Glescher Straße in Richtung Bedburg. Vor ihm fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Wagen. Die Bergheimerin bremste ihr Auto in Höhe der Hausnummer 62 verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der 62-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Motorrad in das Heck des Wagens. Er stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Bergheimer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Glescher Straße war während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. (bb)

