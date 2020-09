Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl an Supermarkt-Kasse - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 27.08.2020 wurde einer Dame gegen 14.00 Uhr an der Kasse einer Lidl-Filiale in der Nusslocher Straße von einer Kundin, die hinter ihr an der Kasse anstand, die Geldbörse entwendet. Hilfesuchend hatte sich die Dame an eine Zeugin gewandt, die sie dabei unterstützte, wieder in den rechtmäßigen Besitz ihrer Geldbörse zu gelangen. Die dreiste Diebin gab vor, sie habe den Geldbeutel, der ihrem sehr ähnlich sehe, mit der Börse in der Tasche der Dame verwechselt! Leider hatte sich die Dame, die Opfer dieses Taschendiebstahls wurde, bereits entfernt, als die Polizeibeamten im Discounter eingetroffen waren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun diese Dame, sich dringend mit dem Polizeiposten in Walldorf, Tel.: 06227/8419990 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden dort Hinweise zum Tathergang und der unbekannten Taschendiebin entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell