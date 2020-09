Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200921-4: Autofahrer mit 3,22 Promille unterwegs - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen (26/27) bemerkten die auffällige Fahrweise eines vorausfahrenden 65-Jährigen und informierten die Polizei.

Die Zeugen fuhren am Samstag (19. September) gegen 16:30 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Hürth-Hermülheim, als ihnen in Höhe der Industriestraße ein vorausfahrendes Auto auffiel. Der Fahrer dieses Wagens bremste mehrfach grundlos ab und beschleunigte sogleich wieder. Mehrfach geriet der Wagen außerdem auf den Grünstreifen und der Fahrer "tauchte" nach Angaben der Zeugen mehrfach in seinem Wagen ab, um vermutlich auf der Beifahrerseite etwas zu suchen.

Hinzugerufene Polizisten stoppten den Fahrer und führten einen Atemalkoholvortest durch, da er neben der undeutlichen Aussprache beim Aussteigen das Gleichgewicht verlor. Im Ergebnis stand der 65-jährige Mann aus Hürth mit 3,22 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (bm)

