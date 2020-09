Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200921-3: Fahrradfahrer bei Einfahrt in einen Kreisverkehr schwer verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagabend (20. September) stießen ein Radfahrer und eine Autofahrerin in einem Kreisverkehr zusammen. Gegen 18:30 fuhr eine Gruppe von drei Radfahrern (26/36/59) auf der Brauweiler Straße in Fahrtrichtung Brauweiler. Eine 30-jährige Autofahrerin befand sich derweil auf der Straße "Konrad-Adenauer-Platz" und fuhr in den Kreisverkehr Brauweiler Straße/Erfurter Straße ein. Als sie sich auf der Kreisfahrbahn befand, fuhren plötzlich die Radfahrer von der Brauweiler Straße in den Kreisverkehr ein. Die 30-Jährige bremste ab und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Der 36-jährige Radfahrer, der zuletzt in den Kreisverkehr eingefahren war, fuhr mit seinem Fahrrad trotz allem gegen den Wagen der 30-Jährigen und stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden. Den 36-Jährigen brachte ein Rettungswagen mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Die Autofahrerin und ihre mitfahrende Tochter blieben unverletzt. Das Fahrrad des 36-Jährigen verblieb bei seinen Mitfahrern. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell