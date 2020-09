Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200921-2: Aufbruch von Parkscheinautomaten - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. September) zwei Parkscheinautomaten am Bleibtreuseeweg aufgebrochen.

Einer Zeugin (31) fiel am Sonntagmorgen auf, dass zwei Parkscheinautomaten aufgebrochen worden waren und informierte die Polizei. Die Beamten ermittelten, dass Unbekannte gegen 03:15 Uhr mit einem grauen VW Golf zu den Automaten gefahren waren und diese entleert hatten. Das Fahrzeug, mit dem die Täter unterwegs waren, war in der Vorwoche bei einem Einbruch gestohlen worden. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kriminalkommissariat 23. Die Kriminalbeamten suchen Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

