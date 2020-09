Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

23-Jähriger kommt mit mehr als 1,5 Promille von der Fahrbahn ab

Sonntagmorgen (20. September) gegen 06:00 Uhr erschien ein 23-jähriger Mann aus Merzenich bei der Polizeiwache in Kerpen und wollte sein abhandengekommenes Handy durch die Polizei orten lassen. Nachdem die Beamten die Bitte des Mannes ablehnten, setzte sich dieser in seinen Pkw und fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Düren davon. Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ. Anwohner der Ortslage Blatzheim, Dürener Straße, vernahmen kurze Zeit später einen lauten Knall. Dort kam der 23-Jährige mit seinem Pkw von der Straße ab, prallte gegen den dortigen Bordstein, überfuhr zwei Verkehrszeichen und eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Im Motorraum des Pkw entstand ein Brand, der durch die Feuerwehr der Stadt Kerpen gelöscht wurde. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, stellte sich jedoch kurze Zeit später leichtverletzt den eingesetzten Beamten. Ein Atemalkoholtest des Unfallfahrers ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ein RTW transportierte den Verletzten ins Krankenhaus nach Bergheim. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 40.000,- Euro. Neben einer Blutprobenentnahme beim beschuldigten Fahrzeugführer veranlasste die Polizei auch die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis. (jd)

