POL-REK: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Leichtkraftrad mit drei verletzten Personen in Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

34-jähriger Fahrer verfügt nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis

Freitagabend (18. September) gegen 19:45 Uhr überquerte eine 44-jährige Frau aus Wesseling mit ihrem Fahrrad die Landstraße (L) 300 in Wesseling-Urfeld. Dabei übersah die Frau ein Leichtkraftrad, welches die L300 in Fahrtrichtung Bonn befuhr. Nach der Kollision der beiden Zweiräder stürzten der 34-jährige Fahrer aus Bonn und seine 23-jährige Beifahrerin aus Rheinbach zu Boden. Alle Personen wurden zunächst durch drei Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die 44-jährige Radfahrerin und die 23-jährige Sozius verblieben stationär zur weiteren Behandlung, der Fahrer des Krades konnte nach ambulanter Behandlung leichtverletzt entlassen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren gegen den Bonner eingeleitet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.500,- Euro. Die Unfallstelle musste bis kurz vor 22 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (jd)

