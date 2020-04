Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Arbeitsunfall

Achern (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann musste am Dienstagnachmittag nach einem Arbeitsunfall in der Straße "Am Risisee" mit einem Rettungswagen in eine Offenburger Klinik gebracht werden. Nach derzeitigen Feststellungen hatte sich der Mittdreißiger gegen 14:15Uhr beim Abkanten von Metallteilen diverse Handverletzungen zugezogen. Ein Verschulden Dritter ist für die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bislang nicht zu erkennen.

