Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200921-1: Kleinkraftrad von Auto erfasst - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 44 sind am Sonntag (20. September) ein 30-jähriger Fahrer eines Mokicks und dessen Mitfahrerin verletzt worden.

Der 30-Jährige fuhr gegen 13:30 Uhr auf der Merowinger Straße in Richtung Liblar. Als er sich im Kreisverkehr K 44/Merowinger Straße befand, erfasste ihn das Auto eines 35-jährigen Mannes, der ersten Erkenntnissen zufolge von der K 44 in den Kreisverkehr eingefahren war, ohne die Vorfahrt des 30-Jährigen zu beachten. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzten der 30-Jährige und seine 25-jährige Mitfahrerin. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Der Kreisverkehr musste für kurze Zeit aufgrund von ausgelaufenem Öl gesperrt werden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell