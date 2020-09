Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200923-2: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (23. September) haben zwei Zeuginnen zwei Unbekannte beobachtet, die versucht hatten, in ein Seniorenwohnheim einzubrechen. Gegen 04:15 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin (25) eines Seniorenwohnheims an der Straße "Am Vogelwäldchen" zwei unbekannte Personen, die ganz nah am Zaun des Heims entlanggingen. Die 25-Jährige wunderte sich über das Verhalten der beiden und beobachtete diese weiter. Sie sah die Personen im Buschwerk neben dem Gebäude und dann in Richtung Leipziger Straße davonlaufen. Die Mitarbeiterin begab sich daraufhin nach draußen und begegnete einer Zeitungsausträgerin, die die beiden Personen dabei beobachtet hatte, wie sie an einem Fenster des Seniorenheims hebelten. Als die Unbekannten sie bemerkten, flüchteten sie in Richtung Leipziger Straße. Die Personen waren 175 bis 180 Zentimeter groß und von sportlicher Statur. Beide trugen dunkle Bekleidung und einen Kapuzenpullover. Auf einem der Pullover war ein Schriftzug auf dem Arm erkennbar. Die andere Person trug eine Cargohose. Außerdem hatten beide einen dunklen Rucksack bei sich. Sollten Sie verdächtige Personen im Umfeld des Seniorenheims wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden. (akl)

