Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200924-2: Zeuge bemerkte Fahrrad-Diebe - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Mann beobachtete am Mittwochabend (23. September) zwei unbekannte Männer, die Fahrräder auf ihren Schultern trugen.

Der Zeuge trat gegen 21:15 Uhr vor sein Wohnhaus an der Grippekovener Straße, um Mülltonnen von der Straße zurück in sein Haus zu holen. Dabei fielen ihm zwei unbekannte Männer auf, die jeweils ein Fahrrad schulterten und damit in Richtung Burgstraße gingen. Da ihm das Duo verdächtig erschien, folgte er den Männern. Als diese bemerkten, dass sie beobachtet wurden, legten sie die Räder ab und liefen davon. Eine Person flüchtete über die Burgstraße in Richtung Ernst-Reuter-Straße, sein Komplize in Richtung Frechen. Die Polizei stellte die Fahrräder sicher. Eines der Räder konnten die Beamten bereits wieder dem rechtmäßigen Eigentümer aushändigen. Beschrieben werden die Fahrrad-Diebe wie folgt: Ein Tatverdächtiger war etwa 170 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und mit einer weißen Kapuzenjacke mit grauen Flecken bekleidet. Auffällig war zudem seine Glatze. Der zweite Mann war circa 175 Zentimeter groß, schlank und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

