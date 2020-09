Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit leicht verletztem Autofahrer

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020, kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Autofahrer im Bereich der Kreuzung Enneper Straße/ Grundschötteler Straße. Dabei fuhr, nach derzeitigem Ermittlungsstand, ein 28-Jähriger mit seinem Skoda einem 43-jährigen Mercedesfahrer, der verkehrsbedingt halten musste, auf. Der Skodafahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten diesen in ein Hagener Krankenhaus. Zudem war das Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 5.000EUR geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn Richtung BAB 1 kurzzeitig ab. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

