Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200925-3: Einbrecher von Zeugen bemerkt - Frechen/Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Frechen kletterte ein Mann auf die Fensterbank eines Schlafzimmerfensters und weckte Zeugen. In einem anderen Fall versuchten zwei maskierte Männer in Pulheim gewaltsam in die Geschäftsräume eines Taxi-Unternehmens zu gelangen.

Um kurz nach Mitternacht weckten ungewöhnliche Geräusche eine 45-Jährige am Freitag (25. September, 00:10 Uhr). Sie hörte, wie jemand an den Rollladen ihres in Hochparterre gelegenen Schlafzimmerfensters des Hauses in der Paulistraße in Frechen vorbeistrich. Sie öffnete zusammen mit ihrem Sohn das Fenster eines benachbarten Raumes und machten auf sich aufmerksam. Der Ertappte erschrak, entschuldigte sich, sprang zurück in den Garten und lief in Richtung Pfeilstraße davon. Der Mann ist etwa 180 Zentimeter groß und war schwarz gekleidet. Er trug auffällige reflektierende Schuhe und unter anderem eine schwarze Weste. Spuren zu einem versuchten Einbruchdiebstahl lagen ersten Ermittlungen zufolge nicht vor. Die Beamten fertigten dennoch eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs.

Um kurz nach drei Uhr in derselben Nacht weckten Männerstimmen den noch schlafenden Zeugen (34) in einem gemeinsamen Wohn-/Geschäftshaus in Pulheim in der Boschstraße. Der Zeuge hörte, wie zwei Männer an der verschlossenen Stahltür der Büroräume eines ansässigen Taxiunternehmens klopften und sprachen. Der Zeuge ging zur Haustür hinaus und sah in diesem Moment, dass zwei maskierte Männer eine Treppe hinaufgingen, erschraken und davonliefen. Beide hielten Einbruchswerkzeuge in der Hand, liefen zunächst auf das Tankstellengelände an der Boschstraße und von dort in unbekannte Richtung davon. Am Tatort fanden Polizeibeamte zahlreiche Hebelmarken an Fenstern und Türen.

Beide Männer waren 18 bis 23 Jahre alt, von athletischer Statur und zwischen 175 und 190 Zentimeter groß. Beide trugen komplett schwarze Kleidung und Sturmhauben.

Hinweis in beiden Fällen nimmt jede Polizeidienststelle oder das zuständige Kriminalkommissariat unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

