Polizei Mettmann

POL-ME: Fensterscheiben beschädigt - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hilden - 2007164

Mettmann (ots)

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen angezeigt, welche vornehmlich an einem Wohnblock am Warringtonplatz in Hilden begangen wurden. Hierbei kam es zu wenigen Millimeter großen, kreisförmigen Beschädigungen an Fensterscheiben von Geschäfts- sowie privaten Wohnräumen und auch von Treppenhausverglasungen. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Das ist passiert:

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei vermehrt beschädigte Fensterscheiben an einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus am Warringtonplatz in Hilden gemeldet. Besonders auffällig: alle Beschädigungen sind wenige Millimeter groß und wurden mit einem bisher unbekannten Gegenstand begangen. Bei den betroffenen Fensterscheiben handelt es sich sowohl um Wohnraumfenster als auch um Verglasungen im Treppenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Die zum Teil mehrere Wochen zurückliegenden Fälle werden nun in einem Sammelverfahren bei der Kriminalpolizei in Hilden bearbeitet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verursacher und der Tatbegehung tätigen können oder anderweitige Beobachtungen gemacht haben, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

