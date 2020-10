Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Brand - Wohnmobil brennt völlig aus

Werne (ots)

Am 24.10.2020 (Sa.), gegen 09.15 Uhr, werden Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei über einen Brand eines Wohnmobils auf dem Parkplatz des Solebades in Werne in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wird festgestellt, dass das Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung brennt. Der 81jährige Fahrzeughalter aus Lünen, welcher sich bei Brandentstehung im Wohnmobil befand, musste mittels Rettungshubschrauber mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das ausgebrannte Wohnmobil wurde sichergestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell