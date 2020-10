Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Werne (ots)

Am Freitag (23.10.2020) kam es gegen 14:05 Uhr auf der Straße Dornberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45jährige Rollerfahrerin aus Werne schwer verletzt wurde. Eine 69jährige Wernerin war mit ihrem BMW aus einer Garagenzufahrt auf die Straße Dornberg gefahren. Dort kam es Zusammenstoß mit der Rollerfahrerin, die in Richtung Grote-Dahl-Weg unterwegs gewesen war. Die Rollerfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär auf genommen wurde. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 14:40 Uhr.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell