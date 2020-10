Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Unbekannte rauben Handtasche und Einkaufsbeutel im Birkenweg in Königsborn

Unna (ots)

Am Freitag (23.10.2020) gegen 17:25 Uhr wurde eine 66 jährige Frau aus Unna im Birkenweg in Königsborn Opfer eines Handtaschenraubes. Sie wurden von zwei unbekannten jungen Männern angegangen. Einer entriss ihr die Handtasche und einen Einkaufsbeutel. Beide flüchteten dann in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, wobei sie einem aufmerksamen Zeuge auffielen, der die Polizei rief. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, begab sich zunächst nach Hause und verständigte von dort aus ebenfalls die Polizei. Die Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief negativ.

Der Haupt-Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sehr schlank, vermutlich Nordafrikaner, schwarze hochgestylte Haare, an einer Seite kurzrasiert (sog. "Sidecut"), schwarze kurze Jacke, enge Jeanshose. Der Begleiter soll ebenfalls etwa 180 cm groß gewesen und schlank gewesen sein und trug helle Kleidung. Beiden Personen waren unmaskiert und ohne Mund-Nasen-Schutz.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

