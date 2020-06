Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zündelnde Jugendliche auf dem Spielplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Salzhemmendorf (ots)

(bae)Am 05.06.2020 gegen 16.00 Uhr wurden zwei Jugendliche dabei beobachtete, wie sie auf dem Spielplatz in der Alleestraße in Salzhemmendorf ein kleines Feuer entfacht haben. Das Feuer wurde in dem Holzaufbau der Rutsche angezündet. Nach Ansprache durch einen zeugen sind die beiden Jugendliche weggelaufen, ohne vorher das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr musste daher ausrücken, um ein mögliches Abbrennen des Rutschenhäuschens zu verhindern. Auch wenn es zum Zeitpunkt des Feuers bereits geregnet hatte, ist das Gebüsch und der Boden noch derart ausgetrocknet, dass hier leicht hätte schlimmeres passieren können. Wer daher Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, der melde sich bitte bei der Polizei in Salzhemmendorf unter der Rufnummer 05153 803320.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Münder

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Pressestelle

Telefon: 05042/93310

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell