POL-HM: Verkehrsunfall in Coppenbrügge

(bae) Am 05.06.2020 um 12.05 Uhr ist es im Bereich Coppenbrügge in der Baustelle der B 1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeug der Straßenmeisterei Hameln wollte von der L 423 kommende nach rechts auf die B 1 einbiegen. Hier befindet sich zurzeit eine Baustellenampel. Diese zeigte "grün", so dass der 51-jährige Fahrer des VW Transporters mit Anhänger nach rechts eingebogen ist. Zu diesem Zeitpunkt befand sich allerdings bereits ein vorfahrtsberechtigter Lkw aus Hameln auf der B1 in Richtung Hameln. Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei übersah diesen, so, dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Hierbei wurden sowohl der Lkw, als auch der VW Transporter beschädigt. Weder der 53-jährige Lkw Fahrer noch die drei Personen im Fahrzeug der Straßenmeisterei wurden verletzt. Allerdings wurde am Lkw ein seitlich verbauter Elektronikkasten beschädigt. Deshalb konnte der Lkw nicht sofort zur Seite gefahren werden, sondern musste am Unfallort warten, bis er durch eine Fachfirma geborgen werden konnte. Durch die Straßenmeisterei wurde der Verkehr umgeleitet. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte gut zwei Stunden. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 20000 Euro, an dem Fahrzeug der Straßenmeisterei von ca. 10000 Euro.

