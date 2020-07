Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Feuerwache

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem - Am vergangenen Wochenende hebelte unbekannte Täter eine Tür zu der Feuerwache der freiwilligen Feuerwehr in der Hagener Straße in Welschen-Ennest auf und stahlen hier zwei Geldkassetten mit einem geringen Bargeldbetrag. Zudem hinterließen sie Sachschaden an der Tür.

