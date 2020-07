Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge Fahrerin überschlägt sich mit ihrem PKW

Lennestadt (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin verunglückte am Montagabend gegen 19 Uhr in der Nähe von Bilstein und verletzte sich dabei schwer. Sie befuhr den Verbindungsweg von Bilstein nach Benolpe. In einer leichten Linkskurve kam ihr nach eigenen Angaben ein PKW entgegen. Um aus ihrer Sicht einen Unfall zu vermeiden lenkte sie nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW berührte einen Baum und überschlug sich anschließend in einer angrenzenden abschüssigen Wiese. Ein Rettungsteam brachte die Autofahrerin in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und unterstützte bei der Bergung.

